جو بايدن من قمة ليتوانيا: أتطلع لانضمام السويد إلى حلف الناتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اجتماعه مع نظيره الليتواني جيتاناس ناوسيدا، قبيل بدء قمة حلف الناتو، إنَّه يتطلع إلى انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقدم جو بايدن، الشكر لرئيس ليتوانيا على استضافة قمة الناتو واصفا إياها بالقمة التاريخية وفي وقت هام، مشيرًا إلى أنَّها المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الناتو الـ31 سويا ويتطلعون إلى الاجتماع قريبا جدا بـ32 عضوا بإضافة السويد، قائلًا: «إنني واثق من أننا سننجز هذا الأمر»، وفقًا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

جو بايدن

ولا تزال تتطلب عضوية السويد في الناتو إجراء برلمانيا في تركيا للموافقة عليها بشكل رسمي.

وأكّد جو بايدن، التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حلف الناتو قائلًا: «نحن ملتزمون تجاه ليتوانيا ودول البلطيق وحلف الناتو، تعهدنا بأن نكون معكم لم يتزعزع».

قمة الناتو

وأوضح جو بايدن أنَّه سيتمّ مناقشة كيفية تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو وتحديث قدرات الدفاع والردع للحلف، فضلًا عن الدعم لأوكرانيا

ووصل بايدن إلى القصر الرئاسي الليتواني في استقبال رسمي مهيب صباح اليوم، ورحب رئيس ليتوانيا بجو بايدن واستقبله خارج القصر الرئاسي، واصفًا القمة بأنَّها تعد تاريخية ، وتبدأ أعمال قمة الناتو في فيلنيوس على مدار اليوم وغدا.