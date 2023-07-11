بث مباشر.. مؤتمر صحفي لإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة

تعرض «الوطن»، بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، حسبما أفاد التلفزيون المصري.

المهرجان يستمر حتى 26 أغسطس

وتقام فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان، التي تتنوع ما بين رياضية ومسابقات ترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم.

مسابقات رياضية وفعاليات ترفيهية

وكشفت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، عن تفاصيل فعاليات المهرجان التي تحدث لأول مرة على أرض مصر، وعلى رأسها البطولات الرياضية والأحداث الترفيهية ومن بينها بطولة لكرة القدم الشاطئية، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، بطولة للتجديف بالإضافة إلى عروض للطائرات RC، كما يقام عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي.