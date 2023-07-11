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علم مصر يزين أبراج العلمين الجديدة تزامنا مع انطلاق المهرجان (صور)

كتب:

تامر نادر
07:21 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين

شهدت مدينة العلمين الجديدة توافد عدد كبير من الأشخاص، استعدادًا لمشاهدة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، إذ تزيّنت المعالم السياحية الموجودة هناك بعلم مصر، فهو أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، ينتظر زواره من كل دول العالم للاستمتاع بأنشطته المختلفة.

استعدادات صخمة تشهدها مدينة العلمين الجديدة قبل انطلاق مهرجان العلمين الجديدة 2023 في دورته الأولى بنورث سكوير، كما ظهر علم مصر يزين واجهات أبراج المدينة السياحية.

وتعقد إدارة مهرجان العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء 11 يوليو مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة 2023، والذي يهدف إلى الترويج للسياحة المصري، ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية.

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بقلم تامر نادر

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