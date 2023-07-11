وصول أحمد حسن ومحمد فضل وسيد معوض لمؤتمر مهرجان العلمين الجديدة

حضر منذ قليل، عدد من نجوم الرياضة، للمؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان العلمين الجديدة.

كان على رأس الحضور لمؤتمر مهرجان العلمين، أحمد حسن ومحمد فضل وسيد معوض نجوم الكرة المصرية، وبدأ المؤتمر بفيلم تسجيلي عن المهرجان مستعرضا جمال مدينة العلمين.

حضور مؤتمر مهرجان العلمين

ويحضر الموتمر الصحفي عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بجانب وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

ومن المقرر أن يتضمن المهرجان الذي سينطلق بعد غد، وحتى 26 أغسطس المقبل، عددا كبيرا من الفعاليات الرياضية منها البطولة العربية للجودو وبطولة مصر الدولة للسيارات.