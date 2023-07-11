الاستعدادات الأخيرة لمؤتمر مهرجان العلمين.. قاعة مفتوحة ووزراء ومشاهير ضمن الحضور

انتهت اللمسات الأخيرة لتجهيزات المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان العلمين، والمقرر انطلاقه بعد قليل، للكشف عن تفاصيل الفاعليات التي تنطلق الخميس المقبل، وتستمر حتى 26 أغسطس المقبل.

نجوم مؤتمر مهرجان العلمين

يقام مؤتمر مهرجان العلمين في مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة، وبمشاركة كبرى شركات التنظيم والحفلات في مصر والوطن العربي.

واختار القائمون مكانا مفتوحا لإنعقاد المؤتمر، الذي يحظى باهتمام عدد كبير من وسائل الإعلام والصحافة المحلية والدولية، وتوافد العشرات لمتابعة التفاصيل المقرر الإعلان عنها بشأن أضخم مهرجان ترفيهي يضم العديد من الفاعليات المتنوعة.

العلمين الجديدة تستقبل مليون زائر لمتابعة أضخم مهرجان ترفيهي

يضم المهرجان فاعليات فنية ورياضية ومعارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، وتشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة ضمن أحداث المهرجان الرياضية، فضلا عن حفلات غنائية منها حفل الفنان تامر حسني إضافة لأبرز الفنانين من الوطن العربى، ومن المتوقع أن تستقبل المدينة مليون زائر للاستمتاع بالفعاليات.

تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يتماشى مع مدينة تنتمي للجيل الرابع.