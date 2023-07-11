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وزير الدفاع الروسي: خسائر أوكرانيا وصلت لـ 26 ألف عسكري و3000 قطعة سلاح

كتب:

عمرو حسني
07:41 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
وزير الدفاع الروسي

وزير الدفاع الروسي

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن خسائر أوكرانيا وصلت إلى أكثر من 26 ألف عسكري و3000 قطعة سلاح، منها 1244 مركبة مدرعة تم تدميرها بينها 17 دبابة من طراز ليوبارد، و5 دبابات فرنسية، و12 عربة قتال مشاة أمريكية من طراز برادلي.

«شويجو»: تدمير 43 مدفع هاوتزر إم-777 الأمريكي الصنع

وأضاف «شويجو» بحسب قناة «العربية»، أن القوات الروسية استطاعت تدمير 43 مدفع هاوتزر إم-777 الأمريكي الصنع، و46 بندقية ذاتية الدفع مصنوعة في بولندا والولايات المتحدة وفرنسا، بجانب إسقاط 176 قذيفة هيمارس، و27 صاروخ ستورم شادو للقوات المسلحة الأوكرانية، و483 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

«شويجو»: قوات أوكرانيا لم تحقق أهدافها رغم الدعم الغربي

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن قوات أوكرانيا لم تحقق أهدافها خلال هجومها المضاد لروسيا، وسط هزائم متتالية تتعرض لها أوكرانيا على الرغم من الدعم الغربي المستمر لها.

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