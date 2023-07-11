«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام ذخائر عنقودية على أراضي روسيا

كشف غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الأوكرانية كييف، تفاصيل إمداد الولايات المتحدة الأمريكية بذخائر عنقودية، لافتًا إلى وجود مرحبين ومعارضين لهذه الصفقة، مؤكدا أن أوكرانيا تعهدت بعدم إطلاق هذه الذخائر والصواريخ على الأراضي الروسية.

استخدام الذخائر العنقودية تبعاته خطيرة

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن محللين عسكريين في أوكرانيا، أكدوا أن استخدام الجيش الأوكراني لهذه الذخائر العنقودية تبعاته خطيرة، حيث يفتقد استخدام هذه الأنواع، مشيرا إلى أنها حاليًا تحت سيطرة الجيش الروسي، خاصة حال عدم تعرض متفجرات هذه الصواريخ للانفجار.

وأكد أن هذه الأنواع ممنوعة في عدة دول أوروبية ومحظورة، ويحاربها نواب الكونجرس الأمريكي، مؤكدًا توقيع رئيس وزراء بريطانيا والمستشار الألماني على وثيقة لتحريم هذه الأسلحة.

ولفت إلى أن أوكرانيا تعهدت للولايات المتحدة الأمريكية، بعدم إطلاق هذه الذخائر والصواريخ على الأراضي الروسية، لكن على المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي فقط من أراضي أوكرانيا، وذلك من أجل دحرها للقوات الروسية.