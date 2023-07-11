باحثة لـ«القاهرة الإخبارية»: منح أوكرانيا قنابل عنقودبة يعرقل انتصار روسيا

أكدت ديما الحلوة الكاتبة الصحفية والباحثة السياسية بالعاصمة السويدية «ستوكهولم»، أن مد الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بالقنابل عنقودية له أثر كبير على مسار الحرب الروسية الأوكرانية، مشددة على أن قرار بايدن أثار حالة من القلق بين قادة غربيين فضلا عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.

الذخائر العنقودية ستساعد أوكرانيا في هجومها المضاد ضد روسيا

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن القنابل العنقودية ستساعد أوكرانيا في هجومها المضاد ضد روسيا، مشيرة إلى أن واشنطن لا ترغب في أن تقف كييف مكانها في الهجوم المضاد وأن تتقدم في الحرب لذلك أمدتها بالذخائر العنقودية.

وأشارت إلى أن العائق الوحيد الآن أمام القوات الأوكرانية هو الألغام التي زرعتها روسيا على خطوط المواجهة متوقعة أن تساعد الذخائر العنقودية في إزالة تلك الألغام.

الولايات المتحدة تصب الزيت على النار

ولفتت إلى أن روسيا انتقدت بشدة تزويد أوكرانيا بمزيد من الدعم العسكري والذخائر العنقودية وأن الولايات المتحدة تصب الزيت على النار مشددة على أن هذه الذخائر لن تؤثر سياسيًا على روسيا ولن تجبرها على الذهاب للمفاوضات ولكن ستؤثر عليها ميدانيًا حيث ستصبح الحرب أكثر وحشية والهدف من إمداد أوكرانيا بتلك الذخائر ألا تنتصر روسيا.