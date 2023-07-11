أمين عام الناتو: دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف حين «تتوفر الشروط»

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، أن قادة الحلف اتفقوا خلال قمتهم في ليتوانيا على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التكتل حين «تتوفر الشروط».

ستولتنبرج: نستخدم كلمة دعوة للمرة الأولى

قال ستولتنبرج للصحفيين بعد المحادثات التي جرت في ليتوانيا: «أوضحنا أننا سنوجه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، حين يتفق الحلفاء وتتوفر الشروط»، مضيفا أنها «هي المرة الأولى التي نستخدم فيها كلمة دعوة»، وجاء ذلك ردا على سؤال حول استياء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من موقف الحلف، وتصريحاته في هذا الشأن قبيل ساعات من انعقاد محادثات اليوم.

وأكد «ستولتنبرج» إن الدول الأعضاء في الحلف اتفقت على أن هدفها المتمثل بإنفاق 2% من إجمالي ناتجها الداخلي على الدفاع.. سيصبح حدا أدنى.

وأوضح في نهاية اليوم الأول من قمة دول حلف الناتو، أن «11 من الدول الحليفة بلغت أو تتجاوز حد الـ2%»، مضيفا: «نتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير السنة المقبلة».

وتابع «ستولتنبرج»: «اليوم تعهد الحلفاء بالتزام دائم بتخصيص 2% على الأقل من إجمالي الناتج الداخلي سنويا للدفاع».

رئيس وزراء السويد: ستوكهولم بعد 200 عام من عدم الانحياز تسعى للحصول على الحماية المشتركة

أعرب رئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون، اليوم الثلاثاء، عن سعادته البالغة بإعطاء الضوء الأخضر لحصول بلاده على عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقال رئيس الوزراء، خلال وجوده في ليتوانيا لحضور قمة حلف الناتو، إن السويد بعد مئتي عام من عدم الانحياز تسعى للحصول على الحماية المشتركة، مضيفًا: «أريد أن يعلم حلفاء الناتو أننا نوفر الأمن أيضًا، وأننا موجودون على المدى الطويل، السويد أيضًا لديها الكثير لتطرحه على طاولة المفاوضات».

وبات حلف شمال الأطلسي يضم 31 عضوا، منذ انضمت إليه فنلندا في وقت سابق من العام الجاري.

المستشار الألماني: نمهد الطريق لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في اليوم الأول من قمة قادة حلف شمال الأطلسي، أن بلاده ستمهد الطريق لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية.

وقال من «فيلنيوس» في ليتوانيا التي تحتضن اجتماع «الناتو» إنه «من المهم منذ البداية أن تكون هناك التزامات أمنية لأوكرانيا، يمكن أن تكون فاعلة ما إن يتم التوصل إلى السلام».

وتابع أن مجموعة السبع (فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا) ستقدم إعلانا مشتركاً بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.