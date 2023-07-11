أمين الفتوى لـ قناة الناس: هكذا كان يفعل النبي مع زوجاته في فترة حيضهن

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الشرع أوضح حكم التعامل المباشر مع المرأة خلال فترة الحيض ولم يمنع التعاملات الحياتية اليومية، مستشهداً بمواقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، خاصةً مع السيدة عائشة.

مواقف النبي مع «عائشة» خلال فترة حيضها

وأشار «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، على شاشة «قناة الناس»، إلى ما حدث بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة، عندما سألها أن تناوله «الخميصة»، وهي «الفوطة أو المنشفة في يومنا هذا»، فردت عليه بأنها حائض، لينهاها النبي قائلا، «ليست حيضتك في يدك»، بمعنى أنه لا يمنعها هذا الأمر من إمساك المنشفة التي سيستعملها.

ثقافات قديمة واعتقادات خاطئة عن الحائض

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، «الاعتقاد السابق بأن المرأة خلال فترة الحيض تكون كلها (نجسة)، والثقافات السابقة، هي السبب في هذا المعتقد الخاطئ، وبالتالي تخوف السيدة عائشة كان بسبب هذه الثقافات التي وصلت إلى جزيرة العرب، بل ربما كان يُعتقد بنجاسة العين للمرأة أثناء هذه الفترة ليجيء الإسلام ويوضح أنه لا مانع من التعامل مع المرأة الحائض والجلوس معها أو المصافحة».

وأضاف أمين الفتوى، «كان النبي يضع رأسه في حجر السيدة عائشة خلال فترة الحيض، ولم يكن يعتزل نساءه في المأكل والمشرب والجلوس أثناء هذه الفترة، وكانت عائشة تناوله كوب الماء الذي شربت منه، بل كان يشرب من موضع ما شربت حتى خلال فترة الحيض، ليعلمنا كيف نكرم المرأة ونهتم بها، ونحرص على ما يكون فيه سعادتها».