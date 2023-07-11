محافظ كفر الشيخ: ماس كهربائي وراء حريق مستشفى سيدي سالم المركزي

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي، بسبب ماس كهربائي، ووجّه بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفى، ووجه الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس قطاع وسط الدلتا، ومدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بسرعة نقل الحالات لمستشفى دسوق العام، ومستشفى كفر الشيخ العام.

نقل 13 حالة من مستشفى سيدي سالم المركزي

كما وجّه المحافظ بسرعة نقل 13 حالة لمستشفى كفر الشيخ العام، كانوا في عناية مستشفى سيدي سالم المركزي، ونقل الأطفال بحضّانة مستشفى سيدي سالم، لمستشفى دسوق العام، حفاظاً على حياتهم، رغم سلامة القسم، مؤكدا أنّ الحادث لم يتسبب في أي إصابات.

حريق في مستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ

وكان حريق محدود شب في مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، بسبب ماس كهربائي، وجرى رفع حالة الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي عن الموقع الذي تأثر بالحريق.