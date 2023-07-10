السيطرة على حريق شقة في شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق نشب في وحدة سكنية بمنطقة خالد بن الوليد شرق المحافظة، دون إصابات، سوى حالات اختناق محدودة وتم إسعافهم في موقع البلاغ دون الانتقال إلى المستشفى، بينما اقتصرت الخسائر على الجانب المادي.

حريق شقة في شارع خالد بن الوليد

وتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق في شقة سكنية في شارع سعيد عماد، متفرع من خالد بن الوليد، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية رفقة سيارتي إطفاء و4 سيارات إسعاف لموقع البلاغ.

السيطرة على الحريق

وبالفحص تبين احتراق محتويات وحدة سكنية في عقار، ما تسبب في تفحمها، وتمت السيطرة على الحريق قبل انتقاله لوحدات أخرى في ذات العقار، وتبين وقوع حالات اختناق وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع البلاغ دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.