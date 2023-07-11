تفحم 3 سيارات في حريق بجراج في شارع الليبيني بالمريوطية

سيطرت الحماية المدنية على حريق داخل جراج بكومباوند في شارع الليبيني، الموازي لترعة المريوطية، ما نتج عنه تفحم 3 سيارات، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق 3 سيارات

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق بجراج داخل عمارة بكومباوند في شارع الليبيني، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة له لمكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين تفحم 3 سيارات، ويرجح أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا، وتم إخماد الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية، ولا يوجد مصابون أو متوفون، وحُرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.