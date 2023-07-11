السيطرة على حريق محدود في شقة سكنية بالمطرية

أخمدت قوات الحماية المدنية في القاهرة، حريقا محدودا نشب في شقة سكنية بمنطقة المطرية، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء الأدله الجنائية للوقوف على أسباب الحريق، كما كلّفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الحريق وملابساته، وطلبت استدعاء مالك الشقة لسماع أقواله ومعرفة ما إذا كان يتهم أحدا بالتسبب في الحريق من عدمه.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وبالانتقال تبيّن نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق السادس في عقار مكون من 11 طابقا، وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول العقار لعدم امتداد الحريق إلى باقي العقارات المجاورة، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي شقق العقار، وأُجريت عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وبالفحص تبيّن أنّ الحريق لم يسفر عن خسائر في الأوراح أو إصابات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.