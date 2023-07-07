عمرو سليم يعزف لـ محمد عبدالوهاب في بداية حفل الأساتذة بالأوبرا

بدأ منذ قليل، حفل الفنان الكبير مدحت صالح، الذي يحمل عنوان «الأساتذة» بدار الأوبرا المصرية.

وانطلق الحفل، بعزف الموسيقار الكبير عمرو سليم لمقطوعة محمد عبد الوهاب «مش هو ده».

أغنيات حفل مدحت صالح

من المقرر أن يقدم مدحت صالح مجموعة كبيرة من الأغنيات لكبار الملحنين من الأساتذة، منهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض السنباطي، محمد فوزي، محمود الشريف، كمال الطويل، بليغ، ومحمد الموجي، ومن الكويت الموسيقار عبد الحميد السيد، ومن لبنان الأخوين رحباني، ومن السعودية سراج عمر.