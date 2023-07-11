أحمد موسى: إحنا بنشجع ليفربول علشان محمد صلاح.. «فيديو»

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن فيديو عودة محمد صلاح لمعسكر تدريب نادي ليفربول الإنجليزي تصدر التريند، وأصبح الأكثر مشاهدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

تصدر محمد صلاح التريند

قال أحمد موسى، خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن سبب تشجيع المصريين لنادي ليفربول الإنجليزي، هو محمد صلاح، مؤكدًا أن أي تيشيرت سوف يرتديه صلاح سنلتف حوله ونشجعه، وعلينا أن نفخر بما يقدمه صلاح عالميا، لأنه يمثل مصر.

استعدادات ليفربول للموسم الجديد

أضاف «موسى» مساء اليوم الثلاثاء، أن ليفربول أنهى الموسم الماضي بصورة غير مرضية، ويسعى الموسم المقبل للعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.