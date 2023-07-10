مدير تحرير الوطن: «كابيتانو مصر» سيقدم نماذج ناجحة تشبه محمد صلاح

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ مشروع «كابيتانو مصر» مستمر للعام الثاني على التوالي، للبحث عن المواهب بشكل احترافي، مضيفا: «مصر بحاجة إلى نماذج كثيرة تشبه موهبة محمد صلاح، مصر ولادة وتضم كثير من المواهب».

وأضاف عبدالراضي، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اهتمت بملف اكتشاف المواهب، وفتحت الطريق أمام الموهوبين من صغار السن، لعرض مهاراتهم بوجود خبراء في كرة القدم ومدربين ولاعبين سابقين يمتلكون القدرة على الفرز والاختيار، لافتا إلى أنّ الفرصة هذا العام متاحة لمواليد عام 2009.

وتحدّث مدير تحرير جريدة الوطن، عن الفعاليات والأداء والحماس خلال العام الماضي، والمواهب التي برزت في كابيتانو مصر، قائلا: «رأينا المباراة النهائية بين فريق كابتن علي أبو جريشة وكابتن يحيى حمادة إمام، وكان هناك منافسة على مستوى عالٍ وكأنّه دوري عام حقيقي أو بطولة حقيقية، فنحن أمام موسم نتوقع نجاحه مثل الموسم الماضي وأكثر وهذه المواهب ستجد طريقها للأندية الكبرى».

ويبدأ موسم جديد من برنامج الكابيتانو تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع إعلان 5 شروط للانضمام لبرنامج اكتشاف المواهب يومي 12 و13 يوليو الجاري، لبدء الاختبارات تحت إشراف كوكبة من النجوم في عدد كبير من المحافظات، لاكتشاف المواهب الجديدة ودعمها.