ترامب: «بايدن» يظهر ضعفنا أمام العالم ويعرض أمريكا للخطر

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يجر العالم إلى حرب عالمية ثالثة عبر إرسال ذخائرة عنقودية إلى أوكرانيا، مبينا أن الرئيس الأمريكي الحالي خرق نظام المعلومات السرية حين صرح بأن «ذخيرة أميركا تنفد».

بايدن يظهر ضعف أمريكا

تابع الرئيس الأمريكي السابق بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء بأن: «بايدن يظهر ضعفنا أمام العالم ويعرض أميركا للخطر بقوله إن ذخيرة البلاد نفدت».