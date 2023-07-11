بايدن: سنجتمع قريبا بـ32 عضوا مع انضمام السويد لحلف الناتو

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التزام بلاده تجاه حلف شمال الأطلسي «الناتو»، موضحا أن واشنطن تتشارك القيم ذاتها مع بقية أعضاء الحلف.

بايدن: قيادة ستولتنبرج لحلف الناتو مهمة بعد انضمام فنلندا

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، بعيد وصوله إلى العاصمة، فيلنيوس، لحضور قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، «سنجتمع قريبا بـ32 عضوا مع انضمام السويد».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «قيادة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، لحلف شمال الأطلسي الناتو مهمة بعد انضمام فنلندا والآن السويد».

سيارتو: حكومة المجر تؤيد انضمام السويد لحلف الناتو

وفي السياق، قال وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، في بيان رسمي، إن تصديق بلاده على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي الناتو هو مجرد مسألة فنية، مضيفا أن حكومته تؤيد انضمام السويد.

ما هو حلف شمال الأطلسي «الناتو»؟

وحلف شمال الأطلسي «الناتو» هو تحالف عسكري أسسته 12 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا، عام 1949، وقد أصبح اليوم يضم 31 دولة، وهناك اتفاق بين الدول الأعضاء على مساعدة بعضهم بعضا في حالة وقوع أي هجوم مسلح، وكان الهدف الأصلي للحلف مواجهة التوسع السوفيتي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.