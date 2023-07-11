محمود حافظ: فكرة «أصل الحكاية» جريئة لكن دون فجاجة.. وأجواء التصوير لم تكن سهلة

كشف الفنان محمود حافظ كواليس ترشيحه للمُشاركة فى «أصل الحكاية»، قائلاً إنّ: «شركة الإنتاج تواصلت معى، وعرضوا علىّ المشاركة فى الفيلم، وتحمّست فور علمى بأنّ محمد أمين هو مخرج العمل، وهذا شىء يشرفنى بالفعل»، واصفاً إياه بقوله: «صاحب نوعية خاصة من الأفلام، وفى أفكاره وكتاباتها، وأنا أحب دوماً هذه النوعية التى بها نوع من التميّز، مثل أفلامه القديمة (فيلم ثقافى) و(ليلة سقوط بغداد) و(فبراير الأسود)».

ولفت محمود حافظ إلى أنه يُجدّد التعاون مع محمد أمين، للمرة الثانية، بعد تجربته الأولى فى فيلم «200 جنيه»، متابعاً أن «محمد أمين يُقدّم أفكاراً خارج الصندوق، والتى قد لا تطرأ على بال الكثيرين، أنا مثلاً وأنا باقرأ الفيلم هناك أحداث لم تطرأ على ذهنى، ولم أتوقع أنها تُكتب بهذا الشكل، خاصة أننا فى مجتمع شرقى، قد تكون جريئة نوعاً ما، لكن بالتأكيد لا نُقدمها بشكلٍ فج».

وأوضح أنّ المخرج محمد أمين، لديه حالة من الحرص الشديد على التزام كل ممثل بدوره داخل الكواليس: «بيكون حريص على كل جملة تُقال فى الفيلم.. حريص على مخارج الألفاظ.. حريص على أن المكتوب يتنفذ».

وحول الصعوبات التى قد تواجهه داخل العمل، قال إنّ: «أى عمل فنى، لا بد أن تكون به بعض الصعوبات، خصوصاً أنّه فى مجال الفن من الممكن أن نصور لمدة 18 ساعة متواصلة، سواء خارجى فى الشارع أو الاستوديوهات، وذلك بخلاف العوامل الجوية، سواء حر أو برد، فالعمل ليس سهلاً إطلاقاً، ولكن ردود فعل الجمهور والتفاعل الإيجابى مع العمل الفنى، وكذلك النقاد والصحفيون، كل هذا يعوضنى عن أى تعب».