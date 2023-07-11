«أصل الحكاية»: رحلة البحث عن العلاقات الإنسانية المفقودة

بدأ المخرج محمد أمين تصوير أحدث أفلامه السينمائية، التى تحمل اسم «أصل الحكاية»، قبل أيام، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، حيث يُسلط الضوء على قضية مجتمعية جديدة، ليتناولها بطريقته المميزة، كونه صاحب مدرسة إخراجية مختلفة ومستقلة بنفسها.

«أصل الحكاية» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم خالد الصاوى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وشيرى عادل، وعلاء مرسى، وهالة فاخر، ومحمود حافظ، وكريم عفيفى، وعابد عنانى، ومحمد محمود، ويوسف عثمان، وياسر الطوبجى، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد أمين، وإنتاج «بيست ميديا» للمنتج إيهاب منير.

ورافقت «الوطن» أبطال وصُنّاع فيلم «أصل الحكاية» فى كواليس التصوير، للاطلاع على الفكرة عن قُرب، والتحدث معهم عن المشروع، وتفاصيل الشخصيات، والتعاون مع المخرج محمد أمين، وغيرها من التفاصيل.