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«أصل الحكاية»: رحلة البحث عن العلاقات الإنسانية المفقودة

كتب:

أحمد حسين صوان
10:00 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
بروفات فيلم أصل الحكاية

بروفات فيلم أصل الحكاية

بدأ المخرج محمد أمين تصوير أحدث أفلامه السينمائية، التى تحمل اسم «أصل الحكاية»، قبل أيام، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، حيث يُسلط الضوء على قضية مجتمعية جديدة، ليتناولها بطريقته المميزة، كونه صاحب مدرسة إخراجية مختلفة ومستقلة بنفسها.

«أصل الحكاية» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم خالد الصاوى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وشيرى عادل، وعلاء مرسى، وهالة فاخر، ومحمود حافظ، وكريم عفيفى، وعابد عنانى، ومحمد محمود، ويوسف عثمان، وياسر الطوبجى، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد أمين، وإنتاج «بيست ميديا» للمنتج إيهاب منير.

ورافقت «الوطن» أبطال وصُنّاع فيلم «أصل الحكاية» فى كواليس التصوير، للاطلاع على الفكرة عن قُرب، والتحدث معهم عن المشروع، وتفاصيل الشخصيات، والتعاون مع المخرج محمد أمين، وغيرها من التفاصيل.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.