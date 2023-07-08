عابد عناني يكشف تفاصيل فيلمه الجديد «أصل الحكاية»: مناقشات أسرية

يواصل الفنان عابد عناني، تصوير باقي مشاهده في فيلم «أصل الحكاية»، الذي يشارك من خلاله مع المخرج محمد أمين، وعدد كبير من الفنانين على رأسهم خالد الصاوي وشيرى عادل.

كشف الفنان عابد عناني في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادته البالغة بالتعاون مع المخرج محمد أمين، الذي قام أيضا بتأليف العمل، وقال إنه كان يتمنى العمل مع مخرج كبير مثله، خاصة أنه دائما يناقش الموضوعات الجريئة والحساسة لكن في إطار من الكوميديا المميزة.

وتابع «عنانى» بأن العمل يتطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات الاجتماعية المرتبطة بسن البلوغ عند الشباب والبنات وكشف كثير من التفاصيل داخل الأسرة.

تفاصيل فيلم «أصل الحكاية»

يذكر أن فيلم «أصل الحكاية» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم شيري عادل وخالد الصاوي ومحمود حافظ وبيومي فؤاد وعلاء مرسي وكريم عفيفي ومحمد ثروت، من تأليف وإخراج محمد أمين.