محمود حافظ يكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشاركته في فيلم «أصل الحكاية»

كشف الفنان محمود حافظ، كواليس مشاركته في فيلم «أصل الحكاية»، الذي انطلق تصويره مؤخرًا، قائلًا إنّ: «شركة الإنتاج تواصلت معي، وعرضوا عليّا المُشاركة في الفيلم، وتحمست فور علمي بأنّ محمد أمين هو مخرج العمل، وهذا شيء يشرفني بالفعل».

ووصف الفيلم بقوله: «صاحب نوعية خاصة من الأفلام وفي أفكاره وكتاباتها، وأنا أحب دومًا هذه النوعية التي بها نوعًا من التميز، مثل أفلامه القديمة «فيلم ثقافي» و«ليلة سقوط بغداد» و«فبراير الأسود».

ولفت محمود حافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه يُجدد التعاون مع محمد أمين، للمرة الثانية، بعد تجربته الأولى في فيلم «200 جنيه»، متابعًا أن «محمد أمين يُقدم أفكارًا خارج الصندوق والتي قد لا تطرأ على بال الكثيرين، أنا مثلًا وأنا بقرأ الفيلم هناك أحداث لم تطرأ على ذهني، ولم أتوقع أنها تُكتب بهذا الشكل، خاصة وأننا في مجتمع شرقي، قد تكون جريئة نوعًا ما، لكن بالتأكيد لا نُقدمها بشكلٍ فج».

وأوضح أنّ المخرج محمد أمين، لديه حالة من الحرص الشديد على التزام كل ممثل بدوره داخل الكواليس، «بيكون حريص علي كل جملة تُقال في الفيلم.. حريص على مخارج الألفاظ.. حريص على إن المكتوب يتنفذ».

وحول الصعوبات التي قد تواجهه داخل العمل، قال محمود حافظ إنّ: «أي عمل فني، لا بد وأن يكون به بعض الصعوبات، خصوصًا وأنّ في مجال الفن، من الممكن أنّ نصور لمدة 18 ساعة متواصلة، سواء خارجي في الشارع أو الاستديوهات، وذلك بخلاف العوامل الجوية، سواء حر أو برد، فالعمل ليس سهلًا إطلاقًا، لكن ردود فعل الجمهور والتفاعل الإيجابي مع العمل الفني، وكذلك النقاد والصحفيين، فهذا يُعد يعوضني عن أي تعب».

أبطال فيلم أصل الحكاية

فيلم «أصل الحكاية» بطولة خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، هالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.