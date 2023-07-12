خطوات ومواعيد التقديم في الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية، عن فتح أبوابها لاستقبال رعيل جديد بنظام الساعات المعتمدة الجديد، حيث تعد أحد أهم الكليات اللاهوتية المسيحية في مصر والعالم.

نظام الدراسة في الكلية الإكليريكية اللاهوتية

ويعتمد نظام الدراسة في الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية 2023 على أن يقوم الدارس بالدراسة لمدة عامين دراسيين تمهيديين، «4 تيرم دراسي بمعدل 8 مواد كل ترم»، ويحصل بعدها على شهادة دبلومة الإكليريكية في العلوم اللاهوتية.

ويمكن للدارس بعدها الالتحاق بأحد أقسام الكلية «علوم لاهوتية - علوم كتابية - علوم كنسية.. إلخ» استكمال الدراسة لمدة عامين آخرين للحصول على شهادة الماجستير.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- استمارة الالتحاق موقعة من أب الاعتراف ومختومة بختم الكنيسة ويمكن الحصول عليها بطباعتها من صفحة الكلية.

- صورة المؤهل الدراسي (مؤهل عالي) مع تقديم أصل المؤهل للمضاهاة.

- شهادة القيد الجامعي بالنسبة للطلبة الجامعيين أو صورة كارنيه الكلية.

- صورة شهادة الميلاد أو صورة الرقم القومي مع تقديم الأصل للمضاهاة.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة ملونة.

- رسوم التقديم 50 جنيها.

مواعيد تقديم الأوراق

ويبدأ تقديم المستندات المذكورة من 1 أغسطس المقبل وحتى 15 من الشهر ذاته بمقر الكلية، يوميا من الساعة 5 مساء إلى 9 مساء، عدا الجمعة والأحد.