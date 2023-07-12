6 بنوك أمريكية تعلن عن أكبر قفزة في خسائر القروض

توقع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بدء الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتتوقع 6 بنوك أمريكية أن تعلن خلال ايام عن أكبر قفزة في خسائرها، معتبرة أن الايام المقبلة ستكون صعبة على المقترضين والمقرضين، خاصة في ظل تزايد خسائر العقارات التجارية.

ماذا يحدث في 6 بنوك أمريكية؟

من المقرر أن تعلن عدة بنوك في الولايات المتحدة عن أكبر قفزة في خسائر القروض منذ بداية جائحة Covid-19 عندما تبدأ في نشر نتائج الربع الثاني في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفق تقرير نشر في صحيفة « ft» الأمريكية.

ويتوقع محلللون أن يقوم كل من JPMorgan Chase و Bank of America و Citigroup و Wells Fargo و Goldman Sachs و Morgan Stanley بشطب مبلغ 5 مليارات دولار مرتبط بقروض متعثرة في الربع الثاني من هذا العام، وفقًا لمتوسط ​​تقديرات محللي البنوك كما جمعتها «بلومبرج».

تخصيص 7.6 مليار دولار لتغطية القروض المتعثرة

ووفق توقعات المحللون فأن البنوك الـ6 سيخصصون 7.6 مليار دولار إضافية لتغطية القروض التي يمكن أن تتعثر.

كلا الرقمين يقارب ضعف ما كانا عليه في نفس الربع من العام الماضي، ومع ذلك فإنها لا تزال أقل من الخسائر التي تلقتها البنوك الكبرى في بداية الوباء عندما بلغت الخصومات والمخصصات ذروتها عند 6 مليارات دولار و 35 مليار دولار على التوالي.

تعد بطاقات الائتمان أكبر مصدر معاناة لعدد من المقرضين بينما تثبت قروض العقارات التجارية أيضًا أنها تؤثر على أداء البنوك.

تقرير «جي بي مورجان وسيتي وويلز فارجو» عن أرباح يوم الجمعة الماضي، يليه بنك أوف أميركا ومورجان ستانلي في 18 يوليو وجولدمان ساكس في 19 يوليو.