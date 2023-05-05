تراجع مؤشر الدولار عالميا بعد انخفاض أسهم البنوك الأمريكية

تراجع مؤشر الدولار عالميا، في تعاملات صباح اليوم الجمعة، إذ يتوقع المتداولون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد ينهي دورة التضييق الشديدة قريبًا حتى يخفض أسعار الفائدة في نهاية العام، وجاءت هذه التكهنات في أعقاب المخاوف المتزايدة من الركود الأمريكي وعلامات الإجهاد في بنك إقليمي أمريكي آخر.

تراجع أسهم بنك PacWest بنسبة 50%

وتراجعت أسهم بنك PacWest بنسبة 50% أمس الخميس، بعد الأنباء التي تفيد بأن المقرض ومقره كاليفورنيا كان يزن الخيارات الاستراتيجية، بما في ذلك البيع المحتمل، إذ يدرس بعض الخيارات بما في ذلك البيع ‏المحتمل، وإحضار مستشارين لتقييم الخطط طويلة الأجل للأعمال، وتبلغ القيمة السوقية لبنك ‏PacWest‏ ومقره لوس أنجلوس نحو 750 مليون ‏دولار، وهي منخفضة بنسبة 72% هذا العام.

وتعرضت أسهم العديد من البنوك الإقليمية في الساحل الغربي الأمريكي لضربة ‏شديدة بشكل خاص منذ انهيار بنك سيليكون فالي، في مارس الماضي، ويرجع ذلك ‏جزئيًا إلى المخاوف من أن قواعد عملائها متشابهة.

بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة

وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء الماضي، ارتفاعًا متوقعًا على نطاق واسع في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه أزال الصياغة من بيان سياسته بأنه «يتوقع» أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في سعر الفائدة، وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن اللجنة لا تدعو حاليًا لخفض أسعار الفائدة بناءً على توقعات التضخم.