شعار مميز لمهرجان العلمين الجديدة 2023 في دورته الأولى.. «العالم علمين»

في حدث ترفيهي هو الأكبر في مصر والشرق الأوسط، تستضيف مدينة العلمين الجديدة، مهرجان العلمين الجديدة 2023 في دورته الأولى، خلال الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل، تحت شعار «العالم علمين».

وعقدت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة 2023، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من نجوم كرة القدم، وهم أحمد حسن، وسيد معوض، ومحمد فضل.

وزير الشباب يشيد بشعار مهرجان العلمين الجديد

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بشعار مهرجان العلمين الجديدة 2023 في دورته الأولى وهو «العالم علمين» موضحًا أنه بمثابة عودة لنشر السلام والبناء والتطوير.

واستعان صبحي، في كلامه بمقارنة أجراها بين وضع مدينة العلمين أيام الحرب العالمية الثانية 1942، ووضعها الحالي، موضحًا أن وقت الحرب أتت بعض شعوب العالم إلى مدينة العلمين للتخريب والتدمير، بينما الآن تشهد المدينة بناءً وتعميرا وتطويرا، ويأتي إليها العالم للاستثمار والاستمتاع: «في وقت الحرب العالم كان في العلمين بس مكانش بغرض التطوير، إنما إحنا دلوقتي بنطور ونبني وبنستقبل شعوب العالم في بلدنا يشوفوا عظمتها وجمالها».

ويهدف مهرجان العلمين الجديدة 2023 في دورته الأولى، إلى الترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضًا زيادة فرص الاستثمار، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل، ويعتمد المهرجان على استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة.