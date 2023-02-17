غرفة السياحة: بوابة العمرة المصرية حافظت على حقوق المعتمرين

نجحت بوابة العمرة المصرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، في تيسير موسم العمرة حتى الآن دون أية مشكلات، بالرغم من أن عدد المصريين الذين سافروا لأداء مناسك العمرة منذ بداية الموسم الحالي في أكتوبر الماضي، وحتى الآن تجاوز 300 ألف معتمر، ووفقًا لغرفة شركات السياحة، فإن البوابة نجحت في الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين وحمتهم من التعرض للنصب.

البوابة المصرية للعمرة نظمت جميع التأشيرات

وقالت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تأشيرات العمرة كافة، الصادرة للمصريين هذا العام، تم تنظيمها عبر بوابة العمرة المصرية، لافتة إلى أنه وفقًا لقانون البوابة المصرية للعمرة لا يُسمح لأي مواطن حاصل على تأشيرة عمرة، بالسفر للمملكة العربية السعودية إلا بوجود الرقم التعريفي «الباركود».

بوابة العمرة وفرت أكبر قدر من الراحة للمعتمرين المصريين

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أنّ بوابة العمرة المصرية، سهلت من إجراءات السفر لآداء العمرة وتوفير أكبر قدر من الراحة للمعتمرين المصريين، لافتة إلى أن جميع برامج العمرة التي تنظمها شركات السياحة هذا العام، تم تنظيمها عبرها.

ومن جهته، قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ وزارة السياحة والآثار، أكدت أنّ جميع تأشيرات الزيارة الشخصية الصادرة للمواطنين المصريين للسفر إلى السعودية، لابد أن يصدر لها «باركود» تعريفي من البوابة المصرية للعمرة، والمواطنون الحاصلون على تأشيرات الزيارة الشخصية للسعودية، لن يستطيعوا السفر للمملكة دون وجود الباركود.