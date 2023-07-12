محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق قبول الطلاب في مدارس التمريض بحد أدنى 250 درجة

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنسيق مدارس التمريض، التي تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2022 - 2023، على مستوى المحافظة، وجرى تحديد درجات قبول الطلاب 250 درجة، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، حيث تم تحديد شروط القبول وعددها 7 شروط، كما تم تحديد مواعيد تقديم الدرجات حسب المجموع بدايةً من 17 يوليو الجاري حتى 27 يوليو الجاري 2023، وتم تحديد موعد لمن يتم يتقدم بأوراقه، من 29 يوليو حتى 31 يوليو الجاري.

وأعلن المحافظ، عن قبول الطلاب في 21 فصلاً موزعة على مراكز المحافظة، بـ3 قطاعات وهي قطاع وسط ويضم مراكز «كفر الشيخ - الرياض- سيدي سالم»، وقطاع شرق ويضم مراكز «بيلا - الحامول - بلطيم»، وقطاع غرب ويضم مراكز «دسوق - مطوبس - فوه - قلين».

شروط القبول بمدارس التمريض بكفر الشيخ

ووفقاً لما أعلنه محافظ كفر الشيخ فإنّ الشروط الـ7 للقبول بمدارس التمريض كالتالي:

1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات التقديم.

2- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك ومن أبناء نفس المحافظة التي حصل منها علي الشهادة المذكورة علي أنّ يتم التنسيق لكل مركز إداري علي حده حرصاً علي مبدأ التوطين.

3- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلي أولاً ثم اجتياز اختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار القدرات ويشمل امتحاناً تحريراً وشفهياً «اختبار اللغة الإنجليزية - القدرة علي التعامل مع الحاسب الآلي» علي ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة.

4- اجتياز كشف الهيئة والكشف الطبي علي أنّ يتم توقيع الكشف الطبي علي المقبولين فقط بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

5- لا يعتبر الطالب / الطالبة مقبولاً إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

6- عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة وألا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 و30 طالباً وطالبة.

7- لا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية للتمريض علي مستوي الجمهورية.

- اجتياز عدة اختبارات للقبول منها اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والنفسى والكشف الطبي.