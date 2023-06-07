بدائل الثانوية العامة.. تنسيق مدارس التمريض بمحافظة الدقهلية

تعتبر مدارس التمريض من أفضل بدائل الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية لطلاب الشهادة الإعدادية، إذ تُوفر وظيفة ثابتة بعد التخرج من المدارس والانضمام إلى معهد التمريض لمدة عامين، ليخرج الطالب على العمل داخل المستشفيات الحكومية، بالإضافة لفرصة العمل داخل القطاع الخاص، لذا يبحث الطلاب عن تنسيق مدارس التمريض للالتحاق بها.

تنسيق مدارس التمريض بالدقهلية 2023

كشف محمد زين المسؤول عن مدارس التمريض بالدقهلية لـ«الوطن» عن إلغاء مدارس التمريض بالدقهلية لتنسيق الثانوية الخاص واعتمدت على أعلى مجموع لـ30 طالبا من المتقدمين في كل إدارة بها مدارس التمريض بالدقهلية.

اختبارات القبول بمدارس التمريض بالدقهلية

وأوضح«زين» أنه يجرى عمل اختبارات محددة من قبل مديرية الصحة ومدارس الصحة بالدقهلية للقبول بمدارس التمريض، إذ يتعين على الطالب اجتياز الاختبارات، ومن ثم يجري قبوله بالمدارس.

وأكد أن مدارس التمريض بالدقهلية جرى توزيعها على 20 إدارة يمكن من خلالها للطلاب الالتحاق بالمدرسة التابعة للإدارة الخاصة به فقط:«كل مدرسة متاح ليها 30 طالبا فقط، ولا يجوز للطلاب التقديم لأكثر من مدرسة تمريض، هي مدرسة واحدة تابعة للإدارة الخاصة به فقط».

فرص العمل بعد مدارس التمريض بالدقهلية

وأشار إلى أن التقديم لمدارس التمريض من أفضل بدائل الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية:«المدارس بتقدم للطلاب بعد التخرج من المدرسة والالتحاق بمعهد التمريض فرصة كبيرة وهي التعيين في المستشفيات الحكومية، ده غير انهم ممكن يسافروا في الخارج الفرص كثير جدا لهم».

وأضاف:«في حالة لو في أي طالب رسب في الاختبارات من الطلاب بنرجع للطلاب المتقدمين بعد الـ 30، ونأخد منهم عدد الراسبين، ونجري اختبارات وهكذا حتى يجري قبول الـ 30 طالبا».