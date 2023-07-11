تنسيق مدارس التمريض 2023 في محافظة بني سويف.. والأوراق المطلوبة للتقديم

بدأت مدارس التمريض بمحافظة بني سويف، استقبال الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك عقب الإعلان عن تنسيق التمريض 2023 في محافظة بني سويف، وذلك وفق الإجراءات والشروط الواجب توافرها للالتحاق بتلك المدارس التي تنتشر في مستشفيات المحافظة التابعة لمديرية الصحة والتأمين الصحي.

تنسيق مدارس التمريض 2023 في محافظة بني سويف

ويتبع مديرية الصحة والتأمين الصحي في محافظة بني سويف عدد من مدارس التمريض بعد الإعدادية، حيث تم فتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وجرى الإعلان عن تنسيق القبول بمدراس التمريض 2023 في محافظة بني سويف.

تنسيق التمريض 2023 بمستشفيات بني سويف

وأعلنت إدارة التدريب والمدارس في مديرية الشؤون الصحية، عن تنسيق التمريض 2023 في محافظة بني سويف ودرجات القبول بها، والتي جرى تحديدها بـ250 درجة بالشهادة الإعدادية، والقبول وفقًا للدرجات الأعلى، على أن يتم تحديد الحد الأدنى في كل مدرسة عقب الانتهاء من التنسيق.

تنسيق التمريض 2023 في مستشفى التأمين الصحي ببني سويف

وأعلن فرع هيئة التأمين الصحي في محافظة بني سويف، عن تنسيق التمريض 2023 بالمدرسة ودرجات قبول التقديم، والتي جرى تحديدها بـ260 درجة بالشهادة الإعدادية، والقبول وفقًا للدرجات الأعلى، على أن يتم تحديد الحد الأدنى بالمدرسة عقب الانتهاء من التنسيق والاختبارات.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمدارس التمريض 2023 في بني سويف

1- حافظة أوراق بلاستيكية.

2- 2 صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

3- صورة استمارة الشهادة الإعدادية.

4- 2 صورة شخصية.

5- صورة بطاقة ولي الأمر.

6 - صورة إيصال التوريد.

مواعيد التقديم بمدارس التمريض 2023 في محافظة بني سويف

وأعلنت إدارة التدريب والمدارس في مديرية الشؤون الصحية، عن مواعيد التقديم بمدارس التمريض 2023 بمحافظة بني سويف، حيث بدأ التقديم الأحد 9 يوليو الجاري وينتهي في 17 يوليو، بينما أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة عن بدء التقديم بمدرسة التمريض الخاصة به في 8 يوليو وينتهي في 14 يوليو.