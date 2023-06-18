تفاصيل إلغاء تنسيق تمريض 2023 في الدقهلية

قال الدكتور محمد زين عبد الحليم، مسؤول بإدارة مدارس التمريض بالدقهلية، إنه جرى إلغاء تنسيق التمريض في الدقهلية هذا العام، إذ يجرى عمل اختبارات محددة لقبول الطلاب أفضل من تحديد تنسيق محدد.

وأضاف أن تنسيق مدارس التمريض بالدقهلية طوال الأعوام الماضية كان أعلى تنسيق لمدارس الثانوية بشكل عام، ويجرى التقديم لعدد قليل وفقا للحد الأدنى، لذا قررت إدارة مدارس التمريض أن تقوم بإلغاء تنسيق التمريض بالدقهلية.

تنسيق التمريض في محافظة الدقهلية

وأوضح أن الإداراة بالتعاون مع مديرية الصحة بالدقهلية، قررت عمل اختبارات محددة، بعد فتح باب التقديم لأعلى 30 طالبا من المتقدمين لكل مدرسة في الإدارات المختلفة، بدلا من عمل تنسيق للتمريض بالدقهلية.

وأشار إلى عقد اختبارات لـ30 طالبا في البداية، مع ضرورة النجاح في الاختبارات، وإلا في حالة الرسوب تلجأ الإدارة لأخذ أعلى المتقدمين، واختيار العدد المطلوب لتكملة العدد في كل إدارة.

أماكن مدارس التمريض بالدقهلية

وأكد أن الإدارة اعتمدت 20 مدرسة ثانوي للتمريض على مختلف الإدارات، من ضمنها «ميت غمر، ودكرنس، وشربين، ونبروه، ودمنه، والمنزلة، وطلخا، وبلقاس، وأجا».

التقديم لمدارس التمريض في الدقهلية

وأوضح أنه يجرى التقديم إلى مدارس التمريض بالدقهلية، بعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية للتمريض بالدقهلية، إذ تقوم الإدارة والمديرية بإعلان فتح باب التقديم لمدارس التمريض 2023/ 2024 بالدقهلية.