ميسي يصل إلى فلوريدا قبل الانضمام لصفوف إنتر ميامي (فيديو)

وصل النجم الأرجنتيني وبطل كأس العالم، ليونيل ميسي، إلى فلوريدا أمس، لإنهاء الإجراءات الأخيرة لانتقاله إلى نادي إنتر ميامي، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وتم تداول مقاطع فيديو تُظهر النجم الأرجنتيني وبطل العالم، ليونيل ميسي، وأفراد عائلته وهم يخرجون من طائرة خاصة في مطار صغير قريب من استاد إنتر ميامي في فورت لودردايل.

