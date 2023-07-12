ميسي يصل إلى فلوريدا قبل الانضمام لصفوف إنتر ميامي (فيديو)

وصل النجم الأرجنتيني وبطل كأس العالم، ليونيل ميسي، إلى فلوريدا أمس، لإنهاء الإجراءات الأخيرة لانتقاله إلى نادي إنتر ميامي، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وتم تداول مقاطع فيديو تُظهر النجم الأرجنتيني وبطل العالم، ليونيل ميسي، وأفراد عائلته وهم يخرجون من طائرة خاصة في مطار صغير قريب من استاد إنتر ميامي في فورت لودردايل.

المشجعون يقفون لاستقبال ميسي من صباح اليوم

وتجمع المشجعون في الملعب في وقت مبكر من الصباح قبل وصول النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي المرتقب، ومن المتوقع أن يوقع بطل كأس العالم 2022 على عقد لمدة عامين ونصف، بقيمة 60 مليون دولار سنويًا، وفقًا للتقارير، قبل أن يتم تقديمه للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد يوم الأحد.

وفي مقابلة مع البرنامج التليفزيوني الأرجنتيني «يافي ألا ايتيرنيداد» التي عُرضت أمس، صرح ميسي، بأنهم سعداء بالقرار الذي اتخذوه، وأنه متحمس لمواجهة التحدي الجديد والتغيير الجديد.

وأضاف «لن تتغير عقليتي وسأبذل قصارى جهدي لنفسي وللنادي الجديد ومواصلة تقديم الأداء على أعلى مستوى».

ميسي سيكون أبرز اسم ينتقل إلى الدوري الأمريكي

ومن المتوقع أن يكون ليونيل ميسي أبرز اسم ينتقل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، منذ وصول الأسطورة البرازيلية بيليه إلى نيويورك كوزموس في عام 1975، كما من المتوقع أن يساعد وصول ميسي في زيادة عدد المشتركين الجدد لبطاقة الموسم في الدوري الأمريكي على منصة «آبل تي في»، كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من الممكن أن يشارك فيها.

وسينضم زميل ميسي السابق في نادي برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، إلى صفوف نادي إنتر ميامي، وسيتم تولي المدرب الأرجنتيني السابق لفريق برشلونة والمنتخب الوطني، خيراردو تاتا مارتينو، مسؤولية الفريق.

وصرح خورخي ماس، مالك أكثرية حصص النادي، بأن النادي قد يجري بين «ثلاثة وخمسة تعاقدات» خلال فترة الانتقالات الحالية.