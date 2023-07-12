مصرع عامل صعقا بالكهرباء في سوهاج

توفي عامل صعقًا بالكهرباء، بعدما لامست يده أحد أعمدة الإنارة بناحية قرية سلامون دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول المدعو «كمال ح ا م» 34 سنة، عامل، يقيم دائرة المركز «جثة هامدة» ادعاء صعق كهربائي.

المتوفى لامست يده أحد أعمدة الإنارة

وأفاد والد المتوفى «حسني ا م ف»62 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء توجه ابنه إلى شادر الخضروات والفاكهة بناحية سلامون بدائرة المركز، لامست يده أحد أعمدة الإنارة؛ مما أدى لصعقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.