مقارنة بين القدرات العسكرية لروسيا والناتو.. من يتفوق على الآخر؟

مع بدء الأزمة الأوكرانية وتعزيز الناتو قدراته العسكرية، عادت التساؤل حول مصير الصراع وقدرات الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي مقابل القدرات العسكرية الروسية، فمن يتفوق عسكريا؟، بحسب ما ذكرته شبكة.

ووفقا لـ«سكاي نيوز»، عند تقييم قدرات الجيوش العالمية، تحتل روسيا المرتبة الثانية بجيش يضم مليون و300 ألف جندي، في حين يتألف الناتو من 27 جيشًا، بما في ذلك الجيش الأمريكي الذي يحتل المرتبة الأولى في تصنيف أقوى الجيوش في العالم.

الطائرات الحربية

ويتفوق حلف الناتو بشكل كبير على روسيا، حيث يمتلك حلف الناتو 18 ألف طائرة حربية، بينما روسيا تمتلك 4 آلاف طائرة حربية.

الأسطول البري

تتوفق روسيا على حلف الناتو، بامتلاكها 22 ألف مدرعة، بينما يمتلك حلف شمال الأطلسي 16 ألف مدرعة لأكبر 7 جيوش في الحلف.

الأسطول البحري

وعلى صعيد القدرات العسكرية البحرية، يتفوق الناتو حيث يمتلك 1145 سفينة حربية، بينما تمتلك روسيا 603 سفن حربية.

جنود قوات الاستجابة السريعة

ويضم الناتو حاليا في جناحه الشرقي فقط نحو 40 ألف جندي يمكن حشدهم خلال وقت قصير، ويجري مناقشة خطط لزيادة تلك القوات لتصل إلى 300 ألف جندي.

جنود الناتو

وقبل الأزمة الأوكرانية، كانت دول البلطيق المجاورة للجزء الأوروبي من الناتو تشكل نقطة حساسة في المنطقة، وحاليًا، يتمركز في جمهوريات البلطيق وبولندا نحو 4 آلاف جندي من جنود الحلف.

قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا لتطويق روسيا

كما تزايد عدد القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا بعد الأزمة الأوكرانية، حيث وصل إلى 50 قاعدة عسكرية تنتشر في أنحاء مختلفة من القارة الأوروبية، بدءً من غربها وصولًا إلى شرقها.

عززت موسكو أسطول بحر البلطيق

ومنذ أن عزز حلف الناتو قواته بالقرب من حدود روسيا، اتخذت موسكو إجراءات لتعزيز دفاعاتها العسكرية على المحورين الغربي والشمالي الغربي، ويعد أسطول بحر البلطيق جزءًا أساسيًا من جدار الصد الذي تنشره روسيا على حدودها الجنوبية.

الرؤوس الحربية النووية

ويُقدر عدد الرؤوس النووية للدول الثلاث الحليفة في الناتو، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بنحو 6065 رأسًا، في حين يُقدر عدد رؤوس الحربة النووية المملوكة لروسيا بنحو 6255 رأسًا لذلك تتفوق روسيا على الناتو.

وتزايدت حدة التوتر النووي بين روسيا ودول الحلفاء في الجناح الشرقي للناتو، حيث نشرت روسيا مؤخرا أسلحة نووية تكتيكية على أراضي حليفتها بيلاروسيا، مما دفع هذه الدول إلى المطالبة بنشر أسلحة نووية على أراضيها تحسبًا لأي سيناريو مرعب.