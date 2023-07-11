حلف الناتو يكثف عمله بشأن تغير المناخ والأمن

أصدر حلف شمال الأطلسي «الناتو» 3 تقارير رئيسية تساهم في زيادة فهم الحلفاء لتأثير تغير المناخ على البيئة الاستراتيجية لحلف الناتو ومهامه وعملياته، وتكييف قواتهم المسلحة اللازمة للحفاظ على الفعالية التشغيلية.

تقييم حلف «الناتو» لتغير المناخ وتأثير الأمن لعام 2023

ويوضح تقييم حلف شمال الأطلسي «الناتو» لتغير المناخ وتأثير الأمن لعام 2023 كيف تؤدي الظروف الجوية القاسية إلى إجهاد تشغيلي وتقصير دورات حياة المعدات العسكرية ، مما يؤدي إلى تكاليف صيانة واستبدال إضافية.

ويركز التقييم، الذي يعتمد على نتائج النسخة الأولى لعام 2022، على أربع مناطق جغرافية «أوروبا، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منطقة الساحل، ومنطقة الشمال العليا»، وأربعة من المجالات التشغيلية لحلف الناتو.

أمثلة ملموسة لجهود حلفاء الناتو للتكيف مع تغير المناخ

ويستخدم «الناتو»، 3 دراسات حالة محددة لدعم توصياته بشأن التكيف مع بيئة العمل المستقبلية المتسببة في تغير المناخ: تأثير الحرارة الشديدة على مهمة الناتو في العراق ؛ آثار ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف على محطة نورفولك البحرية في الولايات المتحدة، وتلك التي غمرت في المحطة الجوية البحرية في سيجونيلا بإيطاليا.

وتقدم خلاصة أفضل الممارسات أمثلة ملموسة لجهود الحلفاء للتكيف مع تغير المناخ من خلال إدخال السياسات والإجراءات ذات الصلة في قواتهم المسلحة مع تقليل بصمتهم البيئية.

الانتقال إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون

ويجمع إدخال الحلول التكنولوجية الموفرة للطاقة والمستدامة بيئيا بين متطلبات القدرة على الابتكار والفعالية العسكرية، مع ضمان قابلية التشغيل البيني وتعزيز القدرة على تحمل المهام.

وهذا يسهل استغلال حلف الناتو للانتقال المستمر إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون ويساعد على تطوير خطة تنفيذ لعملية انتقال الطاقة في الناتو عن طريق التصميم.

توفر المنهجية التحليلية ورسم خرائط انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إرشادات وأدوات لحساب الانبعاثات من المنشآت المدنية والعسكرية (المنشآت والأصول) التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، ستساعد المنهجية حلف الناتو كمنظمة في الوصول إلى أهداف خفض الانبعاثات.