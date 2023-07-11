الأمين العام لـ«الناتو»: الأزمة الأوكرانية أظهرت أن الأمن ليس إقليميا بل عالمي

استقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، يون سوك يول، خلال قمة الناتو في فيلنيوس.

وقال ستولتنبرج إن الأزمة الأوكرانية تُظهر كيف أن الأمن ليس إقليميا بل عالمي، مثنيا على دعم كوريا الجنوبية لأوكرانيا.

ستولتنبرج يعرب عن قلقه بشأن سلوك كوريا الشمالية

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، عن قلقه بشأن السلوك الاستفزازي لكوريا الشمالية، بما في ذلك النشاط النووي وتجارب الصواريخ الباليستية التي تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

الأمين العام لحلف الناتو يرحب ببرنامج التعاون مع كوريا الجنوبية

ورحب الأمين العام للحلف بتعميق الشراكة بين الناتو وسيول، بما في ذلك برنامج الشراكة الجديد بين الحلف وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيعمل على تعزيز التعاون بما في ذلك الدفاع السيبراني ومكافحة الإرهاب ومراقبة الأسلحة والتقنيات الجديدة.

يذكر أن كوريا الجنوبية افتتحت بعثة دبلوماسية لدى الناتو في نوفمبر الماضي.