مستشار بوتين الأسبق لـ«القاهرة الإخبارية»: الناتو يخطط لحرب نووية ضد روسيا

أكد سيرجي ماركوف المستشار السابق للرئيس الروسي ومدير معهد الدراسات الروسية، أن حلف الناتو يعد كتلة عدوانية بالنسبة لروسيا وأن أعضاؤه يجهزون لحرب نووية ضد موسكو.

روسيا لم تشن أي حرب على دول الناتو

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا لم تشن أي حرب على دول الناتو ولكن دول الناتو تحارب خارج أراضيها، متهمًا الحلف بشن حرب بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا معتبرًا أن الناتو يعامل مواطني أوكرانيا كعبيد.

وأشار إلى أن 75% من الأوكرانيين من أصول روسية مؤكدًا أن روسيا غير راضية عن قمة الناتو وأنهم أصدروا الكثير من القرارات لدعم أوكرانيا والنظام الذي فرضه الناتو في كييف والذي تسبب في قتل واصابة الأوكرانيين.

الناتو يعد حرب نووية ضد روسيا

ولفت إلى أن الناتو يجهز لحرب نووية ضد روسيا مشيرًا إلى أن النقاشات التي جرت في قمة الناتو كانت حول أوكرانيا رغم أنها ليست عضوًا في الحلف.

وشدد على أن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو ولن تكون عضوًا في الحلف وأن الأمر كان ممكنا في الماضي معتبرًا أن الولايات المتحدة تفرض هيمنتها على أوكرانيا دون مبرر.