الكنيسة تحتفل بـ«عيد الرسل» اليوم بعد 37 يومًا من صيام الأقباط

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد استشهاد القديسين بولس الرسول وبطرس الرسول المعروف بـ«عيد الرسل»، وتقيم الكنائس القداسات الإلهية بهذه المناسبة.

طقس الاحتفال بـ«عيد الرسل»

وتقام احتفالات عيد الرسل يوم الأربعاء 12 يوليو من كل عام، بعد فترة صوم امتدت لـ 37 يوما، انقطع خلالها الأقباط عن تناول اللحوم والدواجن والألبان.

موعد عيد الرسل

ويأتي عيد الرسل عقب انتهاء الأقباط من صوم الرسل بناء على وصية المسيح لهم، بحسب الاعتقاد المسيحي، وتتراوح مدة الصوم بين 15 و49 يوما حيث يعتبر صوم الرسل هو الصوم الوحيد غير المحدد بالكنيسة القبطية، وحدد البابا خريستوذولوس، البطريرك الـ66 من بطاركة الكنيسة، بدء صوم الرسل في اليوم التالي لعيد العنصرة «عيد حلول الروح القدس» وينتهي في يوم عيد استشهاد القديسين بولس وبطرس الرسول ما يعرف بـ«عيد الرسل»، وذلك في القرن الـ11، وفقًا للتاريخ الكنسي.