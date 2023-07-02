لماذا لا يفطر المسيحيون في عيد الرسل هذا العام؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الرسل 2023، يوم الأربعاء 12 يوليو الجاري، إذ تقيم الكنائس القداسات الإلهية بهذه المناسبة وتقام «صلوات اللقان» التي لا تقام سوى ثلاثة مرات فقط في عيد الرسل وعيد الغطاس وخميس العهد، ليختتم بذلك الأقباط الصوم الأقدم بالكنيسة، ولكن يستمر الصوم هذا العام حتى يوم الخميس 13 يوليو إذ يوافق العيد هذا العام يوم الأربعاء.

الاحتفال بعيد الرسل مع استمرار الصوم

وبحسب الطقس الكنسي، يُقام قداس الاحتفال بالعيد إذا وافق يوم الأربعاء أو الجمعة على أن يستمر الصوم حتى منتصف الليل وليكون الإفطار بعد منتصف الليل.

وتنص القاعدة الطقسية التي نشرها المركز الثقافي الأرثوذكسي التابع للكنيسة، على أنه جاء عيد سيدي كبير يومي الأربعاء والجمعة يفطر فيما عدا عيد البشارة لأنه يأتي خلال الصوم الكبير، وأما إذا جاء عيد «سيدي صغير» في تلك الأيام يصلى بـ«الطقس الفريحي» ويحتفل بالعيد مع استمرار الصوم دون صوم انقطاعي، إذ لا يفطر في ذلك اليوم ويفطر بعد منصف الليل.

بداية صوم الرسل في الكنيسة

وأما عن الأعياد غير السيدية منها «عيد العذراء وعيد الرسل» فإذا وافق العيد يومي الأربعاء والجمعة يصلى بالطقس السنوي للعيد ويصام اليوم ويفطر بعد منتصف الليل.

ويعد عيد الرسل من الأعياد غير السيدية، ويأتي بعد صوم الرسل الذي يعد أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية ويستند على قول المسيح: «لكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون»، إذ صام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم، حيث بدأوا بعد ذلك رحلة التبشير بالمسيحية في كل العالم.

وحدد البابا خريستوذولوس، البطريرك الـ66 من بطاركة الكنيسة، أن يبدأ صوم الرسل في اليوم التالي لعيد العنصرة «عيد حلول الروح القدس» وينتهي في يوم عيد استشهاد القديسين بولس وبطرس الرسول ما يعرف بـ«عيد الرسل»، وذلك في القرن الـ11، وفقًا للتاريخ الكنسي.