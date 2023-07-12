سارة سراج: مهرجان العلمين الجديدة يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من فرص العمل

قالت الإعلامية سارة سراج، إن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكد على أهمية مهرجان العلمين الجديدة، لما له من فوائد عديدة، أبرزها أنه يزيد من الفرص الاستثمارية التي تساعد بشكل كبير للغاية على النمو الاقتصادي، فضلا عن زيادة فرص العمل.

تحول كبير في مدينة العلمين

وأضافت «سراج»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مدينة العلمين الجديدة شهدت تحولا كبيرا خلال أخر 10 سنوات فقط، إذ أنها تحولت من منطقة الخطر بسبب الألغام لمدينة الفنون، مشيرة إلى أن فعاليات مهرجان العلمين ستبدأ ببطولة كرة القدم الشاطئية ويشارك فيها 40 لاعب من مختلف دول العالم.

مهرجان العلمين خطوة هامة

وتابعت «سراج» أن مهرجان العلمين حدث ضخم له أهمية كبرى على مختلف الأصعدة الاقتصادية أو السياحية أو الرياضية وغيرهم، موجهة رسالة: «ندعو كل الناس من كل دول العالم سواء عرب أو أجانب أو مصريين، بأن يأتوا لمدينة العلمين الجديدة ومشاركتنا في الفرحة والبهجة».

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد عرض أزياء هام للمصمم مايكل سينكو، فضلا عن العروض الأخرى، إذ يشارك 10 من أحسن مصممي الأزياء في الوطن العربي، وستكون عروض الأزياء على البحر مباشرة.