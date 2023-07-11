عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين: ما حدث في المدينة يعتبر معجزة على أرض الواقع

قالت الناقدة الفنية علا الشافعي، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إن مدينة العلمين شهدت تطورات ضخمة ومشروعات كبيرة، وقد زرت العلمين قبل سنوات، وما رأيته اليوم يعتبر معجزة تحققت على الأرض.

الشافعي: العلمين لها بُعد تاريخي عريق

وأضافت «الشافعي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن منطقة العلمين لها بُعد تاريخي عريق، ولها سمعة وصيت عالمي كبير، ومع التطورات الحضارية الحديثة في المدينة، فقد تم مزج التاريخ العريق بالحداثة التي تظهر بها المدينة.

المكان له طبيعة مختلفة

وأوضحت الناقدة الفنية أنه يمكنه استيعاب أنشطة شاطئية على الساحل، وأنشطة فنية وعروض مسرحية، بخاصة العروض في مكان مفتوح تختلف تماما عن العروض في مسرح مغلق، وله إحساس مختلف لدى الفنان.

وأكدت أن المهرجان فرصة كبيرة للترويج للعلمين، لأن بالتبعية مصر مليئة بالأماكن التي لها طبيعة خاصة مثل العلمين، ولها تنوع حضاري، مثل سيوة والبحر الأحمر وأسوان والأقصر، فمصر قادرة على إقامة مهرجانات مماثلة في أكثر من مكان، ومهرجان العلمين يعتبر البداية.