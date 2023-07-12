أحمد السماحي: مهرجان العلمين يحول المدينة من منطقة ألغام إلى واحة ترفيه

يترقب الملايين إنطلاق فاعليات أضخم مهرجان ترفيهي يقام فى مدينة العالمين الجديدة، وجري الكشف عن تفاصيل في مؤتمر صحفي بالأمس، بحضور عدد من الوزراء ونجوم الفن والرياضة، وحظي بمتابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية.

قال الناقد الفنى أحمد السماحي فى تصريحات خاصة لـ الوطن إن إقامة مهرجان تمثل خطوة إيجابية ومميزة للغاية، لأن تعكس مدى حالة الإستقرار والأمان التى تعيشها الدولة، وانعكاسات ذلك على الرخاء الإنساني والإجتماعى والإقتصادى الذي يسمح لها بأن تقيم مهرجانا فنيا بهذه الضخامة فى مدينة ساحلية، مضيفا أن إقامة مهرجان فى مدينة العلمين هو شيء مميز للغاية، لأنه يثبت تحول المدينة التي كانت منطقة ألغام يخشاها الناس إلى منطقة أنغام وموسيقي.

السماحى يشيد بمهرجان العلمين

أكد «السماحى» أنه من الضرورى للغاية أن يدعم الجميع هذا المهرجان المميز بكل عناصره، لأنه يمثل صورة الدولة المصرية، مضيفا أنه ضد أى شخص قد يحكم على أى حدث من يومه الأول، معتبرا أنه لابد وأن يدعم ويتابع حتى أخر يوم فى المهرجان.

وأوضح أن إقامة مهرجان فى مدينة جديدة سينجح بشكل كبير فى الترويج للسياحة وتنشيطها داخل هذه المدينة، ويجلب الوافدين إليها، لأنه سبق ونجحت هذه الفكرة من قبل فى أماكن أخرى، وقال «نأمل إن المهرجان دا ينجح فى تقديم صورة قادرة على لفت النظر لمدينة العلمين».