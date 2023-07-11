«الرعاية الصحية»: 5 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية لـ«التأمين الشامل» بـ6 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية ونظم الميكنة والتحول الرقمي بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بلغت 5 مليارات جنيه، في 6 محافظات، وهي «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، والسويس، وأسوان، وجنوب سيناء».

بنية معلوماتية رقمية لربط المنشآت الصحية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنّ نظم الميكنة وآليات التحول الرقمي داخل الهيئة ارتكزت على 6 محاور رئيسية تعزّز رؤية التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي تبنتها الهيئة لدعم واتخاذ القرار، كجزء من رؤية مصر 2030 وبما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وإنشاء قواعد بيانات مؤمنة.

6 محاور رئيسة تعزّز رؤية الهيئة للتحول الرقمي

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى المحاور الـ6 التي تضمن البنية المعلوماتية الدقيقة والمؤمنة داخل هيئة الرعاية الصحية بفروعها ومنشآتها كافة، سواء المحافظات المطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل حاليًا أو مستقبلًا، مع التطبيق المرحلي للمنظومة في باقي محافظات الجمهورية، أولها إنشاء الملف الطبي الإلكتروني الموحد EMR، إضافة إلى إدارة الموارد البشرية Hits، وإدارة الأصول، وإدارة الموارد المؤسسية ERP، والأرشفة الإلكترونية E-Archiving، وأخيرًا إدارة المطالبات RCM.

وأردف الدكتور أحمد السبكي، أنّه جرى إنشاء الملف الطبي الإلكتروني الموحد لكل منتفع داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تسهيل وصول المريض للخدمات الصحية، وتسهيل الوصول إلى بيانات المريض التي تساعد الطبيب على اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ووضع خطة العلاج، من خلال الاطلاع على تاريخه المرضي.

واستكمل: «لدينا عدة محاور يرتكز عليها الملف الطبي الإلكتروني الموحد للمريض، وتضم ميكنة المعامل LIS، وتفعيل المعامل عن بُعد، والطب عن بُعد، والأشعة عن بُعد، وأرشفة الأشعة الإلكترونية PACS»، مشيرًا إلى أنّ إنشاء قواعد البيانات الإلكترونية يسهم في استخراج تقارير واحصائيات تدعم متخذي القرار، وتوفر المعلومات الدقيقة لصنع السياسات الصحية.

وتابع أنّه جرى الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي داخل 176 مركز ووحدة طب أسرة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالمحافظات الست «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان»، فيما تم تفعيل منظومة المعامل LIS بـ190 منشأة صحية بالمحافظات الست، وأرشفة الأشعة الإلكترونية PACS بـ55 منشأة طبية إضافة إلى ميكنة العيادات الخارجية بـ20 مستشفى، والطوارئ بـ14 مستشفى بالمحافظات الأربعة «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء» .

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنّ القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير وميكنة منظومة العمل الحكومي، وفي هذا السياق يتم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع عدة وزارت على سبيل المثال وزارات التخطيط والاتصالات والإنتاج الحربي وغيرها من الوزارات المعنية، مثمنًا التعاون بين الجهات المعنية، والذي يرمي إلى تنفيذ بنية معلوماتية رقمية تربط كافة المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بعضها البعض، بمنظومة رقمية ذكية مؤمنة.