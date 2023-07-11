«الصحة» تحذر من تناول بعض المسكنات لعلاج الصداع وارتفاع درجات الحرارة

أصدرت وزارة الصحة والسكان الدليل الإرشادي الكامل لعلاج الصداع وارتفاع درجة الحرارة، وقالت الوزارة في الدليل الإرشادي الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، إن الإصابة بالصداع وارتفاع درجة الحرارة يتطلب تناول مسكنات الباراسيتامول، والابتعاد عن المسكنات التي تحتوي على الإسبرين أو الإيبوبروفين وعدم تناولها إلا بعد استشارة الطبيب.

تحذير من استخدام المضادات الحيوية في حالة الصداع وارتفاع درجة الحرارة

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الأشخاص المصابين بالصداع وارتفاع درجة الحرارة، يجب عليهم تناول السوائل باستمرار والراحة التامة، لافتة إلا أنه في حالة زيادة حدة الأعراض يتم التوجه الى أقرب منشأة صحية لتلقي العلاج المناسب وعدم استعمال المضادات الحيوية بجميع أنواعها.

الابتعاد عن الوصفات الطبية بين المواطنين

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة طلب الرعاية الصحية في توقيت مبكر للمساهمة في رفع معدلات الشفاء وعدم الإصابة بالمضاعفات الصحية، لافتة إلى أهمية عدم الحصول على أي أدوية إلا بعد الرجوع الى الطبيب المشرف على الحالة وعدم اللجوء للوصفات الطبية التي يتم تداولها بين المواطنين وبعضهم البعض.

الاستفادة من الخدمات الصحية لحملة 100 يوم صحة

وكشفت وزارة الصحة والسكان، أهمية الكشف والعلاج من خلال حملة 100 يوم صحة والتي تعمل داخل الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وداخل الميادين والمؤسسات العامة والتجمعات لرفع درجة التوعية الصحية لدى المواطنين وتقديم رعاية طبية متكاملة للمواطن.