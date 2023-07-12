دبلوماسي فلسطيني: احتضان القاهرة لاجتماع الفصائل يستهدف وحدة الصف

أكد السفير الفلسطيني في تونس «هائل الفاهوم»، أن احتضان العاصمة المصرية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، نهاية يوليو الجاري، يأتي في إطار دورها المهم والحاسم من أجل توحيد الصف الفلسطيني، للحفاظ على الهُوية الفلسطينية التي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى محوها.

توازنات جديدة ترتكز إلى استراتيجيات الحلول

وقال السفير الفلسطيني بتونس - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء إن الأشقاء في مصر هم الأقدر على العمل في إطار جوهر هذه القضية، مشيرًا إلى أن صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ليس لمصلحة القضية الفلسطينية وحسب، وإنما لتثبيت توازنات جديدة ترتكز إلى استراتيجيات الحلول بدلمن استراتيجيات الحروب.

الفاهوم: الأشقاء في مصر هم الأقدر على إدارة القضية

وأضاف أن نجاح الأشقاء في مصر بتوحيد الصف الفلسطيني سيكون بمثابة انتصار للإنسانية في إطار العمل والتركيز على وحدة الصف الفلسطيني، موضحا أن هناك حاجة ماسة لوعي وطني شريف، والبحث عن آلية ومسار للدخول في إطار تحرير الوطن، وإفشال هذه الاستراتيجيات التي تهدف إلى تفتيت أمتنا من داخلها.