وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي الأوضاع في فلسطين

بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت عبر مكالمة هاتفية آخر مستجدات الوضع في الضفة الغربية.

استمرار الهجوم الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

وقال وزير الدفاع إسرائيل لنظيره الأمريكي، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية إن تل أبيب ستواصل حربها على الإرهاب في كل وقت.

ماذا حدث في جنين

وهجمت إسرائيل على مخيم جنين الإثنين الماضي واستمر الهجوم لمدة يومين في المخيم مسببة استشهاد 11 شخصا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية وسط رفض عربي وإسلامي للتجاوزات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.