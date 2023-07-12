«معلومات الوزراء»: تعزيز التحول الأخضر عبر استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عددا جديدا من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة»، اليوم الأربعاء، لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وتتضمن آراء وتحليلات لأبرز الخبراء والمحللين في مصر أو الخارج.

وتناول العدد موضوع «اقتصادات العمل»، وتضمن مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات، والتوقعات المستقبلية والمؤشرات الاقتصادية المحلية، كما تضمن مقالات عديدة تناول أحدها ديناميكيات أسواق العمل «المحددات والآفاق المستقبلية»، ويشير إلى ما تحظى به سوق العمل من أهمية خاصة في الدراسات الاقتصادية.

وأوضح المقال أن الأدبيات الاقتصادية المختصة بتناول الطلب على العمل، ركزت لفترة طويلة على الاقتصاد المغلق والطلب المحلي ومحدداته، متجاهلة ديناميكيات الطلب على العمل من الخارج والهجرة، بالإضافة لعدم التفرقة بين محددات الطلب على العمل في الأجلين القصير والطويل.

التحول نحو مفهوم سوق العمل الشاملة

وقدم المقال مجموعة من المقترحات لتعزيز كفاءة سوق العمل، والتحول نحو مفهوم سوق العمل الشاملة، وهي سوق عمل تسمح وتشجع جميع الأشخاص في سن العمل على المشاركة في عمل مدفوع الأجر، وتوفر إطارًا لتنمية مهارتهم، وتتسم بالمرونة والقدرة على التكيف بسرعة، والمواءمة مع التغيرات المختلفة، ليتمكن العمال والشركات من إدارة الانتقال بأقل قدر ممكن من الخسائر مع تعظيم الفوائد.

السياسات المطلوبة لتنمية المهارات

وأشار المقال إلى مجموعة مضافة من السياسات المطلوبة لتنمية المهارات، لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهي بناء المهارات والقدرات للعاملين في الاقتصاد الرسمي والشركات، لتتوافق مع التحولات التكنولوجية، والتحول نحو ريادة الأعمال والمشروعات الرائدة، وتوفير التمويل اللازم لها على المستوى الجزئي، وزيادة الوعي لدى متخذي القرار والقطاعين الرسمي وغير الرسمي بأهمية التدريب وإعادة التأهيل لمواكبة متطلبات الوظائف الجديدة، وزيادة قدرات التعليم الرسمي ومؤسسات التدريب، لتكون قادرة على إكساب خريجي هذه المراحل القدرة على الاندماج في سوق العمل ومتطلباتها الديناميكية.

وشدد على ضرورة تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تحقق تحولًا في أسواق العمل، وتخلق وظائف جديدة، وتجعل أسواق العمل أكثر ابتكارًا وعالمية من خلال عدة توجهات لدفع هذا التحول، وهي زيادة الربط الشبكي ونسبة استخدام الهواتف المحمولة بين السكان، وتعزيز قدرات العمل عن بعد، وتعهيد العمل، والتحول نحو العمل باستخدام المنصات الرقمية، وعولمة المهارات بتوفير المهارات التي تلقى طلبًا عالميًا.

التحول نحو الوظائف الخضراء أحد ركائز التنمية المستدامة

وتضمن العدد مقالًا بعنوان التحول نحو الوظائف الخضراء كأحد ركائز التنمية المستدامة، ويوضح أن الوظائف الخضراء تساعد على تقليل الآثار البيئية السلبية؛ ما يؤدي في النهاية إلى الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتقليل من الهدر والتلوث، وحماية واستعادة النظم البيئية.

وأوضح أن الوظائف الخضراء يمكن إيجادها وخلقها في منطقة واسعة من القطاعات، وتشمل جميع مستويات المهارات، من المهندسين والتقنيين إلى العمال، وبناءً عليه تم النظر إلى التحول نحو هذه الوظائف كونه أحد العوامل التمكينية الأساسية لتحقيق التحولات الخضراء، الداعمة لتعزيز الأهداف الأممية الطموحة، وضمان معايير الاستدامة في أبعادها المختلفة.

وشدد على ضرورة التركيز على حزمة السياسات الخضراء في أسواق العمل، عبر استهداف معالجة القنوات التي يمكن من خلالها تحفيز مستويات التوظيف، وتحديد عدد من القطاعات التي تم اعتبارها ذات إمكانية للتحول نحو الوظائف الخضراء، وتتمثل في البناء المستدام، والزراعة العضوية، والطاقة المتجددة، والأنشطة الحكومية، والصناعات النظيفة، والنقل العام، ومشروعات إعادة التدوير وإدارة المخلفات.

مشروعات إنتاج وتصنيع المنتجات العضوية

أضاف أن اتجاه الطلب يميل إلى العمال في الزراعة العضوية أكثر من ممارسات الزراعة التقليدية، لافتا إلى أن إنتاج وتصنيع المنتجات العضوية يخلق وظائف أكثر بنسبة 21% من الإنتاج التقليدي في الولايات المتحدة، خاصة أن المزارع العضوية تتطلب عمالة أكثر بنسبة 32% من المزارع التقليدية في المملكة المتحدة وأيرلندا.

وحسب المقال، توفر الصناعات في قطاعات مثل إدارة ومراقبة التلوث وجميع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها ما يقرب من 3.5 ملايين وظيفة في الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا توظف صناعة إعادة التدوير نحو 1.8 مليون شخص، من خلال زيادة معدل إعادة التدوير من 50% إلى 70%، ما يخلق 322 ألف فرصة عمل مباشرة.

حزمة سياسات لتسهيل انتقال العمالة نحو الوظائف الخضراء

وقدم المقال حزمة سياسات لتسهيل عملية انتقال العمالة نحو الوظائف الخضراء، بالتركيز على السياسات الكلية، وهي إعادة تخصيص الاستثمار نحو البحث والتطوير، ودفع البنية التحتية الخضراء الأولية، واستخدام السياسة المالية كأداة فاعلة في تحقيق نتائج توظيف عامة إيجابية من التحولات الخضراء، وفرض زيادة تدريجية في الضريبة بما يرفع السعر النسبي للسلع الأكثر كثافة في الانبعاثات، ويحفز النمو في القطاعات الأقل كثافة.

وأشار إلى ضرورة خفض الضرائب المستحقة على العمال ذوي الدخل المنخفض، وتعويضه من خلال تأثير ضريبة الكربون، كما شدد على أهمية صياغة سياسات سوق العمل للمساعدة في تعزيز قدرة العمال على العثور على الوظائف الخضراء، وتقليل حوافز بقائه في وظائف أكثر تلوثًا، ومساعدة العمال على اكتساب المهارات المطلوبة، وأن يصبحوا أكثر قدرة على المنافسة".

إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين

وأشار المقال إلى سعي الحكومة المصرية نحو تعزيز جهود التحولات الخضراء وذلك من خلال إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين بمشاركة قطاعات الدولة ذات الصلة، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقات لمشروعات الهيدروجين الأخضر بقيمة 85 مليار دولار خلال مؤتمر "كوب 27" والتي ستحتاج إلى نحو 40 جيجاوات من الطاقة الخضراء لتشغيلها، الأمر الذي يزيد من حتمية التحول نحو الوظائف الخضراء في الاقتصاد المصري بما يضمن معايير الاستدامة.

تأثير الاستثمار في رأس المال البشري على اقتصادات العمل

وتناول العدد مقالًا بعنوان "تأثير الاستثمار في رأس المال البشري على اقتصادات العمل"، حيث تستهدف الدولة تبني سياسات اقتصاد سوق منضبطة تتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد، وقادرة على تحقيق نمو مستدام يمتاز بالتنافسية والتنوع يعتمد على المعرفة، قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائق، وصولًا لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، تحقيقًا للهدف الثامن من الرؤية التنموية وأجندة التنمية المستدامة "العمل اللائق ونمو الاقتصاد - تعزيز النمو الاقتصادي المطرد، والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع".

والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف - تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة"، وذلك في ضوء سياسات تمكينيه تستهدف تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء بمستوى الإبداع والابتكار وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي والشراكات الفعالة لتنفيذ بناء القدرات واتساق السياسات والمؤسسات التي تدعم استقرار اقتصاد العمل.

تحليل اقتصادات سوق العمل ضروري للتوصل إلى استنتاجات

وأكد المقال أن تحليل اقتصادات سوق العمل ضروري للتوصل إلى استنتاجات تتعلق بسوق العمل حيث يساعد في تحديد الطلب والعرض في السوق والعوامل التي تؤثر على القوى العاملة ورأس المال البشري مثله مثل أي أصل آخر ليس بمنأى عن الاستهلاك وغالبًا ما يتم قياس ذلك بالأجور أو القدرة على البقاء في القوى العاملة أو القدرة على مواكبة الابتكار، وبالتالي قد تنخفض قيمة رأس المال البشري للفرد إذا لم يتمكن من تبني تقنيات جديدة لتحسين جودة و مستوى الإنتاج، مما يتطلب استثمارًا في التعليم والتدريب ومهارات الاتصال ومهارات حل المشكلات والصحة العقلية والنفسية والمهارات الشخصية.

كما تضمن العدد مقالًا بعنوان "محددات الطلب على العمل وتحديات سوق العمل في مصر"، حيث يواجه سوق العمل في مصر تحديات، ولكن يظل أمامها فرص جيدة للنمو والتحسن إذا ما تم الاهتمام بالتحديات التي تواجهها مثل "البطالة والعمالة غير الرسمية، الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل".

سبل التغلب على التحديات التي تواجه سوق العمل المصري

ومن أبرز سبل التغلب على التحديات التي تواجه سوق العمل المصري الاهتمام بالآتي "زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات مقبولة ومتزايدة، دعم ريادة الأعمال، العمل على فتح أسواق جديدة، الاهتمام بالتعليم والتدريب، تحفيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، توفير برامج تمويلية وائتمانية، توفير بيئة استثمارية جاذبة".

وتناول العدد مقالًا بعنوان "أثر النمو الاقتصادي على اقتصادات العمل"، والذى أوضح ضرورة تطوير الخطط والاستراتيجيات من النمو الاقتصادي إلى التنمية الاقتصادية المستدامة التي تؤثر بالإيجاب على اقتصادات العمل عبر الاستمرار في توجيه الاستثمارات إلى أنشطة اقتصادية تتصف باستخدام كثيف للعمالة مثل "الزراعة والتشييد والبناء والمنسوجات" مع إعطاء الأولوية إلى محافظات الصعيد إلى جانب توجيه أيضًا الإنفاق الاستهلاكي إلى أنشطة اقتصادية كثيفة استخدام العمالة من خلال اتجاه جزء من الاحتياجات الحكومية إلى منتجات المشروعات الصغيرة.

نمو العمالة العالمية سيكون 1% فقط في عام 2023

وقد استعرض العدد كذلك أبرز توجهات وتناول الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء والمنظمات العالمية للموضوعات المتعلقة بمستقبل التوظيف في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي حيث يتوقع تقرير منظمة العمل الدولية للعمالة والتوقعات الاجتماعية أن نمو العمالة العالمية سيكون 1% فقط في عام 2023، أي أقل من نصف المستوى الذي شهده عام 2022، وقد هيمنت عمليات التسريح الجماعي للعمال على عناوين الأخبار في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون العاملون في خدمات تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة لخطر فقدان وظائفهم في الأشهر القليلة المقبلة وفقاً لمؤشر "مخاطر فقدان الوظيفة".

الشركات التي أعلنت عن اعتزامها تخفيض الوظائف في بداية 2023

ومن أبرز الشركات التي أعلنت عن اعتزامها تخفيض الوظائف في بداية 2023 سواء تكنولوجية أو غيرها "ميتا، جوجل، ميكروسوفت، DELL H، أمازون، زوم، فورد موتورز، ماكدونالدز، جولد مان ساكس، ماكينزي".

وقد أشار العدد إلى التوقعات المستقبلية بشأن اقتصادات العمل حيث من المتوقع اختفاء 85 مليون وظيفة في السنوات الخمس المقبلة بسبب انتشار الأتمتة في مجالات العمل.

وعلى الرغم من العناوين الرئيسة فإن قادة الموارد البشرية لا يزالون متفائلين بشأن تعيين العمال والاحتفاظ بهم في الأشهر المقبلة.

أبرز الخبرات الدولية في مجال توظيف المواهب

وقد سلطَّ العدد الضوء على أبرز الخبرات الدولية في مجال توظيف المواهب بدول "سويسرا، سنغافورة، السويد، كما استعرض العدد المفاهيم والنظريات ودور الدول حول اقتصادات العمل، ويمكن القول إن فهم العلاقة بين العمل والاقتصاد يعتبر أمرًا حاسما لفهم كيفية تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين حياة العمال، ولأن سوق العمل تتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فإن التركيز على حماية العمال والعمـل علـى تحسين الأجور والظروف العامة المحيطة لبيئة العمل يمثل أهمية كبيرة لتحسين الحياة المهنية والاقتصادية للفرد والمجتمع بشكل عام. وبالتالي، يتطلب تحقيق تلك الأهداف تفهم دور الدولة في تنظيم سوق العمل وتعزيز حقوق العمال ومنع الاستغلال وتوفير فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية والاجتماعية للعمال والمجتمع، وعليه يمكن القول إن دراسة اقتصادات العمل هـي علـم حيوي يساعد على فهم وتحسين سوق العمل وتعزيز الحماية والحقوق للعمال وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.