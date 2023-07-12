«معلومات الوزراء»: توقعات بوصول عدد سكان العالم إلى 8.5 مليارات نسمة في 2030

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّه في عام 2011، وصل عدد سكان العالم إلى 7 مليارات نسمة، لافتًا إلى أنَّ الرقم سيصل إلى 8 مليارات نسمة، مشيرًا إلى أنَّ وصول عدد سكان العالم إلى مليار نسمة استغرق مئات الآلاف من السنين، ثم زاد 7 أضعاف في خلال 200 سنة فقط.

معدل نمو سكان العالم 2.1% سنويًا بين عامي 1965 و1970

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ هذا العام، معدل نمو سكان العالم 2.1 % سنويًا بين عامي 1965 و1970، مشيرًا إلى تضاعف عدد سكان العالم بين عامي 1950 و2020 بمعدل 3 أضعاف.

التقدم في مجال الصحة أدى إلى إطالة العمر

وأشار إلى أنَّ بعض الناس سيتعجبون من التقدم في مجال الصحة الذي أدى إلى إطالة العمر، وخفض أعداد وفيات الأمهات وكذلك وفيات الأطفال، وأدى إلى تطوير اللقاح في وقت قياسي، مشيرًا إلى أنَّ آخرين سيروجون للابتكارات التكنولوجية التي سهلت حياتنا وربطتنا ببعضنا أكثر من أي وقت مضى، ولم يزل آخرون يبشرون بمكاسب في المساواة بين الجنسين.

7.9 مليارات نسمة في عام 2021

وأوضح أنَّه في عام 2011، وصل عدد سكان العالم إلى 7 مليارات نسمة، وبلغ ذلك العدد 7.9 مليارات نسمة في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 8.5 مليارات نسمة في عام 2030، كما يُتوقع أن يزيد على 9.7 مليارات نسمة مع حلول عام 2050، وأن يصل إلى 10.9 مليارات نسمة في عام 2100.