الأنبا رافائيل يترأس قداس عيد الرسل في الإسكندرية

صلى الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، قداس عيد الرسل، صباح اليوم الأربعاء، ببيت مارمرقس الرسول في منطقة أبو تلات غرب الإسكندرية، بحضور كبير من شباب وشابات إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ضمن مؤتمر الخدام لأسقفية الشباب الذي يقام في الإسكندرية خلال تلك الأيام.

احتفال عيد الرسل في الإسكندرية

وبدأ الأنبا رافائيل صلوات قداس عيد الرسل أو كما يسمى عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، بصلاة اللقان، والتي تقام 3 مرات سنويا خلال «عيد الغطاس، خميس العهد، عيد الرسل».

الاستمرار على تعاليم الرسل

وقال أسقف عام كنائس وسط القاهرة، خلال العظة، إنه يجب أن يكون صوت الخادم من صوت الكنيسة للاستمرار على تعاليم الرسل دون الاتجاه إلى تعليم غريب.

وأشار إلى أنه لم يكن يوجد مصطلح «لاهوت غربي وشرقي» بل كانت الكنيسة في جميع أنحاء العالم تسير على سيمفونية واحدة منذ عصر الآباء الرسل حتى مجمع خلقيدونية، مطالبا من الخدام السير على نهج رسل السيد المسيح.

وأكد أن الكنيسة تستكمل الصوم اليوم رغم عيد الرسل بسبب قدومه يوم الأربعاء، حيث أن عيد الرسل لا يكسر صيامي الأربعاء أو الجمعة.